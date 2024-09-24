Чешский президент привёл в пример другие страны, которые сохранили свою независимость в обмен на территориальные уступки.

Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию The New York Times рассказал, каким он видит наиболее вероятный исход российско-украинского конфликта. Он сразу призвал Киев смириться с тем, что часть украинских территорий придётся оставить под контролем России, ведь это соответствует реальности.

По словам чешского президента, в истории есть ряд стран, которые сохранили свою независимость в обмен на временные территориальные уступки. Однако он подчеркнул, что «временно» может длиться годами. По его мнению, когда речь о российско-украинском конфликте, нельзя говорить о конкретной победе одной из стороны, а на самом деле конец боевых действий будет «где-то посередине».

The New York Times напомнили, что после провального украинского контрнаступления чиновники в Европе всё чаще начали говорить о малой вероятности полного восстановления территориальной целостности Украины, допуская возможные территориальные уступки в пользу России.

Петр Павел ещё ранее говорил, что считает правильным решением завершить боевые действия взамен на передачу каких-то территорий России. Он акцентирует внимание на возможностях российской армии вести бои на протяжение долгого времени, поэтому видит единственное верное решение в поиске компромисса, пусть даже и временного.