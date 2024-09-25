Однако пока позиция американского президента не потерпела изменений.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме во время своего брифинга в рамках проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций заявил, что уже на этой неделе американский президент Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос снятия ограничений на удары вглубь российских территорий передаваемыми Вооружённым силам Украины западными ракетами.

Однако, по словам американского чиновника, на текущий момент позиция Байдена относительно снятия ограничений по дальнобойности не потерпела изменений, то есть он также выступает против такого шага. Тем не менее, вопрос всё же будет обсуждён в рамках встречи политиков.

Стоит напомнить, что разрешение на удары вглубь российских территорий входит в разработанный Киевом «план победы». Если его не выйдет реализовать, украинские власти планируют продолжать боевые действия на протяжение следующих лет теми ресурсами, которые у них имеются.