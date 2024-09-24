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Nacvark
В Польше начнут борьбу с бобрами из-за подкопов дамб и риска новых наводнений
Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

В этом месяце в Польше начались наводнения из-за прорыва неустойчивых дамб, вызванных паводками. На фоне этого местные власти привлекли к ликвидации последствий тысячи человек, включая 23 тысячи военнослужащих, 8 тысяч из которых - силы Территориальной обороны страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Вроцлаве на антикризисной встрече о последствиях наводнения упомянул причастность к инциденту местной фауны - бобров, которые осуществляют подкопы неустойчивых дамб. Политик вспомнил 2010 год, когда местные власти также приняли решение о борьбе с бобрами.

Глава польского правительства подчеркнул, что все решения в отношении бобров должны осуществляться в рамках закона. Он отметил, что когда речь заходит о защите животных и сохранности насыпей, чтобы уберечь от наводнений сотни населённых пунктов - приоритет власти отдают именно второму. Пока непонятно, как именно польское правительство будет проводить борьбу с бобрами. Вполне вероятно, что их начнут принудительно переселять в заповедники из мест, где присутствие животных потенциально может навредить насыпям.

Экологи критикуют решение польских властей, подчеркивая важность роли бобров в экосистеме. Защитники природы считают, что бобры наоборот предотвращают некоторые случаи наводнений, а случаи с подкопами плохо охраняемых защитных насыпей - вина далеко не животных.

#польша #туск
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