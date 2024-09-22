Речь о заводе в Скрэнтоне, который производит артиллерийские снаряды для ВСУ.

Известно, что на следующей неделе Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты Америки, чтобы поприсутствовать на 79-й сессии Генеральной Ассамблее, а также встретится с рядом американских политиков и представить разработанный «план победы» американскому президенту Джо Байдену.

Издание Associated Press, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Зеленский начнёт свой визит в штаты с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, где, между прочим, родился Джо Байден. Данный завод является одним из немногих, который производит артиллерийские снаряды калибра 155-мм для Вооружённых сил Украины. В материале издания отмечается, что украинская армия получила от Пентагона уже более трёх миллионов снарядов данного калибра.

Предполагается, что на заводе вместе с Владимиром Зеленским будет присутствовать руководство Пентагона, которое отвечало за наращивание производства боеприпасов на американских производственных линиях. Речь о помощниках министра обороны страны по вопросам логистики Даге Буше и по закупкам и материально-техническому обеспечению Билле Лапланте.

В рамках своего визита политик также планирует позже встретится с американским президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.