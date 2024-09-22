Американский политик считает, что он уже победил в теледебатах и ему не стоит давать своему оппоненту реванш.

Не так давно кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился, что ему стоит проводить ещё один раунд теледебатов со своим политическим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. Он считает, что уже одержал победу на дебатах и ещё один раунд будет воспринят как реванш Харрис, который не следует ей давать. На тот момент политик не дал точный ответ, будет ещё один раунд дебатов или нет.

Вчера стало известно, что Камала Харрис приняла приглашение издания CNN, взявшегося за организацию теледебатов 23 октября. Она призвала Трампа также согласиться принять участие в дебатах, но его предвыборный штаб отклонил запрос.

Дональд Трамп публично прокомментировал сложившуюся ситуацию на предвыборном митинге в Уилмингтоне (Северная Каролина), подтвердив, что не будет участвовать в дебатах накануне выборов. Он считает, что Камала Харрис желает ещё один раунд лишь потому, что уступает ему в политических рейтингах. Нюанс в том, что итоги многочисленных социологических опросов до сих пор не могут определить фаворита избирателей на президентских выборах.

Камала Харрис не оценила отказ Дональда Трампа прийти на теледебаты, назвав беспрецедентной ситуацию, при которой кандидаты на пост американского президента ограничивались лишь одним раундом дебатов.