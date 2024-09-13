Он считает, что прошедшие дебаты уже сделали его победителем. Однако социологические опросы говорят об обратном.

Продолжительное время кандидаты в американские президенты от Республиканской и Демократической партии не могли согласовать место и время проведения теледебатов. В конце концов Дональд Трамп отступил от своей позиции и согласился принять участие в дебатах на прежних условиях. Впрочем, это могли быть последние дебаты между кандидатами перед президентскими выборами в ноябре. Изначально предполагалось, что ещё один раунд будет проведён уже на другом телеканале.

По итогам дебатов Трамп в интервью изданию Fox News назвал их лучшими за историю своей политической карьеры. Он считает, что одержал победу на дебатах, а Харрис хочет второй тур лишь потому что проиграла и желает взять реванш.

Американский политик подчеркнул, что пока не готов сказать точно, будут ли ещё одни дебаты. В то же время он считает, что если ему всё-таки удалось одержать победу на дебатах, то зачем соглашаться на проведение ещё одних с предсказуемым результатом.

Политический аналитик Брит Хьюм в комментарии Fox News выразил сомнение насчёт уверенности Дональда Трампа в своей победе. Он утверждает, что дебаты были не за Трампом: политик не раз затрагивал нежелательные для себя темы, нервничал и не мог сохранять спокойствие в отличие Харрис.

«Это был её (Камалы Харрис - ред.) вечер», - заключил он.

Результаты социологических опросов после прошедших теледебатов также говорят о падении политических рейтингов Дональда Трампа и их роста у Камалы Харрис. Цифры, в зависимости от проводившего опрос издания или социологического центра, колеблются в пределах 2 - 7% в пользу Харрис.