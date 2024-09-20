Чеченский лидер обещал, что данный автомобиль будет направлен военным.

В августе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где ездит на электрокаре Cybertruck американской компании Tesla. Он положительно оценил автомобиль, поблагодарив американского бизнесмена Илон Маск за якобы подарок. На крыше автомобиля был установлен пулемёт. Чеченский лидер обещал, что машину отправят военным в зону боевых действий.

Не прошло и месяца, как Кадыров сообщил об отключении электрокара Илон Маском. По словам чеченского лидера, американский бизнесмен дистанционно отключил подаренный Cybertruck, поэтому «железного коня» пришлось отбуксировать.

«Не по-мужски это. Ну как так, Илон? Разве так делается?», - добавил он.

Что касается отправки электрокара в зону боевых действий, то тут Рамзан Кадыров утверждает, что автомобиль действительно там был. Он подчеркнул, что американский автомобиль достаточно манёвренный и защищённый, прекрасно справляется с выполнением боевых задач. Впрочем, ни одного видео с применением Tesla Cybertruck российскими военными в сети нет.

Стоит отметить, что Илон Маск опроверг такой подарок чеченскому лидеру. В своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) он с ухмылкой написал комментатору, что нужны быть глупым, чтобы поверить в такой подарок от него российскому генералу.