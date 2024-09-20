Связано это с «недемократическими» решениями со стороны действующего правительства.

До недавних пор Грузия преследовала идеи активной евроинтеграции, желая стать членом Европейского союза и пользуясь различными европейскими программами сотрудничества. Однако после того, как новое правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе начало вносить изменения в законодательстве страны, пренебрегая продвигаемыми Брюсселем «демократическими ценностями», Тбилиси лишилось европейского финансирования, а членство страны в сообществе поставлено под вопрос.

Издание Politico, ссылаясь на источник в лице представителя Европейской комиссии, пишет, что в Европейском союзе рассматривают приостановление безвизового режима с Грузией в случае, если правящая партия «Грузинская мечта» сохранит действующий курс на упадок демократии в стране.

По словам источника издания, потенциальное временное приостановление схемы либерализации визового режима допускается для защиты внутренней безопасности Шенгенской зоны. Отмечается, что когда Грузия претендовала на заключение безвизового режима с Европейским союзом, грузинские власти пообещали достичь конкретных показателей в обеспечении защиты основных прав и предотвращения дискриминации.

С 2017 года граждане Грузии могут свободно посещать страны Европейского союза (из Шенгенской зоны), находясь там до шести месяцев в год, при этом не получая визовое разрешение.