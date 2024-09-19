Речь о различных дронов, начиная от стратегических до сверхмалых, способных выполнять задачи как по контрбатарейной борьбе, так и по обезвреживанию мин.

Боевые действия на украинских территориях стали полем для испытаний различного оружия, а беспилотные системы, на которые до этого ни одна армия мира не делала ставку, показали себя эффективно с обеих сторон российско-украинского конфликта. Причём выяснилось, что для эффективного применения беспилотников необязательно десятками лет разрабатывать дрон стоимостью десятки миллионов долларов, как до этого делали в Соединённых Штатах Америки.

Российский президент Владимир Путин рассказал о программе комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой Вооружённые силы страны получат серийные образцы современного оружия, в частности речь идёт о беспилотных системах.

По его словам, армия получит беспилотные авиационные системы разных типов, начиная от стратегических и тяжёлых беспилотников, заканчивая малыми и сверхмалыми дронами. Предназначены они будут также для различных целей: разведка, патрулирование, контрбатарейная борьба, минирование территорий и обезвреживаний мин. Помимо этого военным будут предоставлены современные средства поражения, авиация и бронетехника.

О планах развивать беспилотные системы Владимир Путин объявил ещё в декабре 2022 года. Летом 2023 года он пообещал совершенствовать данное оружие.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщал об установленных с Киевом договорённостей по поводу пролёта украинских и российских беспилотников через воздушное пространство Белоруссии. Стороны договорились не разглашать публично такие инциденты, поскольку обе стороны конфликта ещё не овладели беспилотными системами в идеале.