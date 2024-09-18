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Nacvark
Лукашенко сообщил о договорённостях с Киевом по поводу информации о полётах БПЛА
Белорусский президент сообщил, что договорился с украинскими властями не разглашать информацию о залётах БПЛА из Украины или России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно сообщал о нарушении украинскими беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства его страны. В то же время украинские власти, в частности Владимир Зеленский, сообщали о нарушении белорусского воздушного пространства российскими беспилотниками, которые якобы даже сбивались Минском.

Александр Лукашенко на патриотическом форуме в Минске заявил о новых договорённостях с Киевом по поводу полётов беспилотных летательных аппаратов из Украины и России. Суть в том, чтобы публично власти стран более, в средствах массовой информации не поднимали данную тему, то есть не оповещали о залётах дронов на белорусские территории.

Белорусский президент объяснил это решение тем, что обе стороны российско-украинского конфликта используют беспилотники и для обеих стран это новое оружие, которым пока что не удалось овладеть в идеале. Как итог, порой залёты дронов на территорию Белоруссии случаются, причём, как отметил он, с обеих сторон.

В некоторых случаях определить сторону, ответственную за залёт дрона, тяжело. В пример Лукашенко приводит обнаруженный под Бобруйском украинский беспилотник, который сбит с курса системами радиоэлектронной борьбы.

#россия #украина #белоруссия #лукашенко
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