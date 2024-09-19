Речь о событиях последних дней, когда были подорваны электронные устройства членов «Хезболла».

За последние два дня спецслужбы Израиля устроили массовый подрыв электронных устройств, в особенности пейджеров и портативных раций, которыми пользуются члены ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. На фоне этого в столичном районе Дахия прогремели взрывы, а число пострадавших исчисляется в тысячах. Официально в Соединённых Штатах Америки не подтверждают, что знали о планах израильских спецслужб устроить акцию таких масштабов.

Издание CNN, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Вашингтон не был в курсе планируемой Тель-Авивом операции. По данным издания, американских властей застали врасплох, когда во время визита в Египет Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена на улицах Бейрута прогремели взрывы.

Как утверждают источники CNN, на самом деле Вашингтон действительно не был в курсе планов Израиля, хотя израильские власти вкратце проинформировали о запланированной информации, без разглашения деталей. Когда израильские планы начали воплощаться, американским дипломатам оставалось лишь передать Ирану по секретным каналам информацию о своей непричастности к нападению на Ливан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале новой военной операции на южной части ливанских территорий. В коротком обращении к нации не уточняется, идёт ли речь о планировании наземных операций.