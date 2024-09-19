Какими именно действиями со стороны Тель-Авива она будет сопровождаться - пока непонятно.

На протяжении последних двух дней в Ливане начали взрываться пейджеры и другие электронные устройства. Преимущественно, удар был направлен по средствам связи членов ливанской шиитский группировки «Хезболла», исходя из чего, стало понятно о причастности спецслужб Израиля к произошедшему. Буквально вчера начинали детонировать портативные рации участников организации, предназначенные для экстренной связи на случай вторжения Израиля на ливанские территории.

На фоне этого, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале «новой эры» боевых действий, которые постепенно перемещаются на север. Он подчеркнул, что израильские спецслужбы Моссад и Шабак смогли добиться «замечательных результатов», которые, помимо прочего, являются «впечатляющими», тем самым фактически подтвердив причастность Тель-Авива к недавним взрывам в Ливане. Израильский министр отметил, что «Хезболла» - не ХАМАС, является более подготовленным противником, к противостоянию с которым необходима соответствующая подготовка. Уже ближе к ночи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в десятисекундном обращении к нации объявил о начале новой военной операции на южных территориях Ливана, направленной против «Хезболла». Он добавил, что обещал вернуть жителей севера домой и, якобы, сейчас этим израильские власти и занимаются.