В Ливане массово взрываются электронные устройства, начиная от телефонов, заканчивая домофонами.

Вчера стало известно о массовых взрывах пейджеров в Ливане, которые принадлежат членам шиитского движения «Хезболла». В результате пострадали от взрывов тысячи мирных граждан, а также иранский посол. Достоверно неизвестно, каким именно образом израильские спецслужбы организовали массовый подрыв пейджеров. В Соединённых Штатах Америки отрицают свою причастность к инциденту.

Сегодня вечером стало понятно, что на этом спецслужбы Израиля не остановились и в этот раз подрывом пейджеров ситуация не ограничилась. Ряд иностранных изданий, в частности Reuters и арабские средства массовой информации, сообщают о ряде взрывов в Ливане, в особенности в столичном квартале Дахия, где размещено руководство «Хезболла».

По данным иностранных изданий, взрываются различные электронные устройства: портативные рации, телефоны, ноутбуки, даже домофоны. В основном детонируют именно рации ICOM V82, которые боевые подразделения "Хезболлы" хотели использовать как экстренную связь в случае вторжения Израиля в южные территории Ливана. Взрывы сопровождаются возгоранием автомобилей и мотоциклов.

Предполагается, что израильская спецслужбы «Моссад» могла разместить взрывчатку в произведённые на острове Тайвань электронные устройства, которые впоследствии были закуплены «Хезболлой».