Однако маловероятно, что американский президент примет такое решение.

Известно, что украинские власти ещё летом 2023 года хотели получить от НАТО какие-либо гарантии вступления Украины в североатлантический альянс после завершения российско-украинского конфликта. Однако ничего подобного в военном блоке предложить не смогли, ограничившись обнадёживающей фразой: «Вы так близки к членству в НАТО, как никогда раньше».

Издание Le Monde пишет, что Владимир Зеленский желает получить от американского президента Джо Байден гарантии приглашения Украины в НАТО до конца его президентского срока. Отмечается, что это как раз таки часть того самого «плана победы», который украинский политик планирует представить в Вашингтоне американскому президенту и кандидатам на эту должность от обеих партий - Камале Харрис и Дональду Трампу.

При этом в материале издания подчёркивается, что Зеленский не желает, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения, из-за чего он и решил представить Западу собственное, конкретно обозначив необходимые шаги поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки. Гарантии вступления Украины в НАТО в их числе.

Le Monde заключило, что, вероятнее всего, Киеву откажут в приглашении, поскольку Джо Байден является политиком времён «Холодной войны» и оказывает помощь украинским властям в пределах, которые не предусматривают эскалации и риска новой мировой войны. В то же время, членство украинского государства в североатлантическом альянсе необратимо ведёт весь военный блок к конфронтации с Россией.