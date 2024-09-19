Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Le Monde: Зеленский надеется получить приглашение Украины в НАТО до конца президентства Байдена
Однако маловероятно, что американский президент примет такое решение.

Известно, что украинские власти ещё летом 2023 года хотели получить от НАТО какие-либо гарантии вступления Украины в североатлантический альянс после завершения российско-украинского конфликта. Однако ничего подобного в военном блоке предложить не смогли, ограничившись обнадёживающей фразой: «Вы так близки к членству в НАТО, как никогда раньше».

Издание Le Monde пишет, что Владимир Зеленский желает получить от американского президента Джо Байден гарантии приглашения Украины в НАТО до конца его президентского срока. Отмечается, что это как раз таки часть того самого «плана победы», который украинский политик планирует представить в Вашингтоне американскому президенту и кандидатам на эту должность от обеих партий - Камале Харрис и Дональду Трампу.

При этом в материале издания подчёркивается, что Зеленский не желает, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения, из-за чего он и решил представить Западу собственное, конкретно обозначив необходимые шаги поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки. Гарантии вступления Украины в НАТО в их числе.

Le Monde заключило, что, вероятнее всего, Киеву откажут в приглашении, поскольку Джо Байден является политиком времён «Холодной войны» и оказывает помощь украинским властям в пределах, которые не предусматривают эскалации и риска новой мировой войны. В то же время, членство украинского государства в североатлантическом альянсе необратимо ведёт весь военный блок к конфронтации с Россией.

#украина #нато #зеленский #байден
1
Показать комментарии (1)
Le Monde: "План победы" Зеленского — успеть получить приглашение в НАТО от уходящего Байдена
Швеция увеличит расходы на оборону на 1,3 миллиарда долларов в 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
6
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
23
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Cybertruck установил рекорд зарядки на новой станции в Братиславе
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
8
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
4
На первом в мире модуле по производству инновационного топлива для реактора IV поколения завершается наладка оборудования
+
Стало известно, почему на истребителях РФ размещают покрышки — чтобы обмануть системы наведения
+
Samsung Galaxy A16 5G получит шесть лет обновлений, 6.7-дюймовый экран и до 8 ГБ ОЗУ
+
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Samsung планирует внести изменения в дизайн Galaxy S25 Ultra, сделав его схожим с Galaxy Note 7
1
The Sims 5 отменена - Maxis сосредоточится на The Sims 4 и добавит мультиплеер
+
В Digital Foundry объяснили, почему Sony не установила в PS 5 Pro более мощный процессор
1
По неофициальной информации, NVIDIA может готовиться к завершению производства RTX 4090 и 4090D
1
Доля продаж процессоров AMD в Европе достигла 90% — процессорам Intel осталось только 10%
13

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
22
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
26
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
467
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
24
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
29
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
10
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
1

Сейчас обсуждают

Руслан Глинник
10:21
Хочу немного рассказать про топовый БП Fractal design ion2+ 860 вт. Купил. Установил на новую систему на базе Ам 5. День отработал отлично. Потом началась веселуха. Компьютер стал сам по себе перезагр...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Колючка
10:18
4090 сильнее 3090 на 40%, но производительность у тебя выросла в разы? Занесу тебя в свою тетрадку.
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
wild cat
10:15
Не до этого, не до этого.... деньги в карманы чинуш РФ делают чудеса....
Пашинян заявил, что Армения хочет продолжать вести торговлю с Россией
Gerr_Lord87
10:13
В середине лета купил новый блок питания на 1200w для новой, будущей карты. А старый, кстати тоже на 1200w и тоже от Термолтейк отложил в стол. Хоть он и живой, но всё же страшновато для новой карты и...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Виктор Байкин
10:13
0.4% от всех проданных процессоров интел, про которые написанно в статье. От знания количества проданных ноутбуков делл. Общее количество реализованных процессоров не изменится! Странно что в наше вре...
Доля продаж процессоров AMD в Европе достигла 90% — процессорам Intel осталось только 10%
Gerr_Lord87
10:06
Ох, эти диванные аналитики🤦‍♂️ Помню, когда я продавал 3090, чтоб купить 4090, то про последнюю тоже писали, что она не стоит своих денег и будет мизерный отрыв. В итоге, купив её я был рад, как сло...
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Nvidia&Intel Hater
10:03
Наконец то рукожоп осилил установку,я думал серий на 5 растянет.Высер ради высера,никому вообще не интересно как ты там передрачиваешь линукс
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Апшеронский скакел
10:03
Дегенерат, в очко своё видео забей, вместе со всей комплектухой донной
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
10:02
Годнота для величайшей игры👍
Max Payne RTX Remix Path Tracing Mod обновился до версии 0.5
Дерсу Узала
10:00
Ухи поели перед тем как цену выдумали, не иначе.
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем