Рим обещал поставить систему ещё в июне, но с поставками возникли сложности.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал наращивание Западом поставок Украине систем противовоздушной обороны, подчеркнув, что в этом вопросе между странами-участниками НАТО имеется сильная солидарность.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что уже в ближайшее время итальянское правительство усилит украинскую противовоздушную оборону, направив в страну ещё одну батарею SAMP-T. Примечательно, что, скорее всего, речь, именно о той системе, которая была обещана Киеву ещё в июне. Стоит напомнить, что в начале сентября министр обороны страны Гвидо Крозетто признал промедления в доставке SAMP-T, поскольку ответственные за передачу системы сотрудники компании-подрядчика ушли в отпуск.

В то же время итальянский министр заверил, что Рим предоставил Украине существенную военную, гражданскую и экономическую помощь, а Киев не просил у Италии больше, чем страна поставляет украинской армии сейчас. Таяни добавил, что итальянская армия не располагает американским или британским оружием, которое так нужно украинским военным сейчас.

Антонио Таяни также выразил надежду на проведение «серьёзной мирной конференции», направленной на урегулирование российско-украинского конфликта, до конца года.