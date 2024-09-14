Он утверждает, что среди западных стран есть солидарность в этом вопросе.

Вчера Владимир Зеленский раскритиковал Запад за то, что граничащие с Украиной страны отказываются сбивать российские воздушные объекты, нарушающие их воздушное пространство. В НАТО чётко дали понять, что считают содействие Киеву в противодействии российским ракетам и ударным беспилотникам прямым вмешательством, поэтому ограничиваются лишь поставками средств противовоздушной обороны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах Запада по наращиванию поставок систем противовоздушной обороны Украины. По его словам, западные страны в целом заинтересованы в том, чтобы как можно больше усилить воздушное пространство Украины.

Глава польского правительства подчеркнул, что в этом вопросе установлена сильная солидарность и стоит ожидать от Запада более интенсивной помощи. Он добавил, что этот вопрос обсуждался им с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном и другими союзниками.

Стоит напомнить, что в Вашингтоне пообещали поставить Вооружённым силам Украины шесть стратегических, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны. Речь идёт как о зенитно-ракетных комплексах Patriot, SAMP-T, так и обладающих меньшим радиусом поражений IRIS-T.