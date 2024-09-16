Отмечается, что в зимний период состояние энергосистемы страны скажется как на боеспособности её армии, так и экономике.

Издание Politico пишет, что уже зимой этого года возникает серьёзный риск поражения Украины в российско-украинском конфликте, в связи с чем Соединённые Штаты Америки и Великобритания могут пересмотреть своё решение по дальнобойному оружию, сняв ограничения на удары украинскими военными вглубь российских территорий.

Отмечается, что риск поражения связан в том числе с состоянием украинской энергетической системы. Дело в том, что зимой удары по энергообъектам Украины вполне могут продолжиться, а это приведёт к риску остановки трёх действующих атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске. Как итог, боеспособность армии может упасть, последствия отключений света для экономики безусловно будут ощутимы, а всё это в совокупности лишь ослабит позиции Киева на неминуемых переговорах с Россией.

Представители украинского правительства в комментарии Politico выразили надежду, что опасения Запада по поводу возможного поражения Украины поспособствуют получению разрешения на удары западным оружием.

Бывший специальный представитель Государственного департамента в НАТО Курт Волкер в разговоре Politico заявил, что Белый дом вряд ли изменит свою позицию, разрешив украинской армии наносить удары вглубь России американским оружием, но американские власти в то же время вряд ли будут препятствовать Великобритании принять положительное решение. Стоит отметить, что применение Storm Shadow без американских навигационных технологий малоэффективно, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы могут блокировать GPS-данные, использующиеся британской ракетой при программировании её траектории полёта.