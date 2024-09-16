Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Предвыборный штаб Дональда Трампа сообщает о новом покушении на политика
Когда он выходил из собственного гольф-клуба, недалеко от него были слышны звуки выстрелов. Позже, агенты Секретной службы предприняли меры по обеспечению безопасности политика.

Летом в штате Пенсильвания на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение, в результате которого он получил повреждение уха. На тот момент Секретная служба не смогла своевременно задержать стрелка и предотвратить акт покушения, ликвидировав его лишь после открытия огня по американскому политику.

Директор по коммуникациям избирательной кампании республиканца Стивен Ченг заявил, что на Трампа было совершено новое покушение, когда он выходил из здания гольф-клуба Trump International. В этот раз Секретная служба обеспечила безопасность политика.

При этом непонятно, был ли Дональд Трамп объектом покушения. Известно, что возле здания гольф-клуба произошла стрельба, впоследствии агенты Секретной службы открыли огонь по одному из стрелков, также был задержан один подозреваемый (вполне вероятно, что речь об одном и том же человеке). Позже в кустах недалеко от места происшествия был найден автомат Калашникова версии АК-47, который мог сбросить стрелок.

Не исключается, что стрельба произошла между двумя стрелками, а присутствие американского политика рядом было лишь совпадением, поскольку Секретная служба предприняла меры по обеспечению безопасности лишь после того, как услышала выстрелы недалеко от Трампа. Если бы целью был именно республиканец, то, очевидно, стрелок бы не выдал себя преждевременно.

#сша #трамп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
5
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
19
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
13
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
16
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
3
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Создатель Spider-Man: Beyond the Spider-Verse прокомментировал слухи о закрытии проекта
+
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Информатор опубликовал данные о стоимости и периоде анонса игровой консоли Nintendo Switch 2
+
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+
Новые правила для владельцев самокатов и электровелосипедов вступят в силу с 1 сентября 2026 года
2

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
5
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
82
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
07:27
Как сказано по ссылке выше, если аккаунт ассоциируется с Россией, рабочие пространства пользователей будут удалены вместе со всеми данными. Это, конечно, гениально, делать статью через несколько дней ...
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
Псье Миздюкович
07:21
А что не 7800xt?) хотя похуже будет, пауерлимит пониже сделают, факт. Типа ... лэптопной версии. Ну в принципе норм такая плойка, я хз че соснольщикм недовольны
Техдиректор Digital Foundry заявил, что для сборки ПК, эквивалентного PS5 Pro, нужна RTX 4070
Артём Николаев
07:20
Обещали 8к 120 - пожалуйста. 8к за игры и 120 за консоль.
Sony PlayStation 5 Pro — это консоль для суперфанатов, её цена 700$
El Grechko
07:19
Скупой платит дважды. Человек, который сэкономил 100-200 долларов и купил вместо 4080 потанцевальную 7900xtx уже на 2 года лишил себя возможности включить лучи и посмотреть хоть что это такое. Сейчас ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
San Sanich
07:16
Что плохо для 12600KF. По стоку он не сильно лучше, при этом заметно дороже. Для разгона нужна материнка за много денег, что значит проще купить i7.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
ИСКАНДЕР
07:12
Ципосшные боты всё никак наговориться не могут! Даже спрашивают у своих, верно ли они наставления своих хозяев озвучили! )))
ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с переданным Киеву иностранным вооружением
Notion Live
07:10
VPN?
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
Alt Irony
07:09
У них же был свой консультант..
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
AggroShkolyar
07:06
Ну извини, школа началась, уроки...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
berlintony
07:04
5.5% мирового трафика??? Маловато что то
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем