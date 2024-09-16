Когда он выходил из собственного гольф-клуба, недалеко от него были слышны звуки выстрелов. Позже, агенты Секретной службы предприняли меры по обеспечению безопасности политика.

Летом в штате Пенсильвания на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение, в результате которого он получил повреждение уха. На тот момент Секретная служба не смогла своевременно задержать стрелка и предотвратить акт покушения, ликвидировав его лишь после открытия огня по американскому политику.

Директор по коммуникациям избирательной кампании республиканца Стивен Ченг заявил, что на Трампа было совершено новое покушение, когда он выходил из здания гольф-клуба Trump International. В этот раз Секретная служба обеспечила безопасность политика.

При этом непонятно, был ли Дональд Трамп объектом покушения. Известно, что возле здания гольф-клуба произошла стрельба, впоследствии агенты Секретной службы открыли огонь по одному из стрелков, также был задержан один подозреваемый (вполне вероятно, что речь об одном и том же человеке). Позже в кустах недалеко от места происшествия был найден автомат Калашникова версии АК-47, который мог сбросить стрелок.

Не исключается, что стрельба произошла между двумя стрелками, а присутствие американского политика рядом было лишь совпадением, поскольку Секретная служба предприняла меры по обеспечению безопасности лишь после того, как услышала выстрелы недалеко от Трампа. Если бы целью был именно республиканец, то, очевидно, стрелок бы не выдал себя преждевременно.