Нидерландские власти должны были поставить батарею зенитно-ракетного комплекса совместно с неназванным союзником, но он отказался исполнять взятые на себя обязательства.

После того, как украинские власти призвали Запад усилить противовоздушную оборону Украины, ряд стран сообщили о готовности передать украинской армии западные зенитно-ракетные комплексы. Данное решение согласовывалось достаточно долго и было непонятно кто, кроме Германии, готов пожертвовать Киеву хотя бы одну батарею дорогостоящей американской системы или её аналога.

Одним из «доноров» выступили Нидерланды, сообщив о готовности поставить Украине одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot совместно с неназванным союзником. В Амстердаме отказались называть страну, которая вызвалась присоединиться к инициативе, утверждая, что её власти сами об этом сообщат, если захотят.

Министр обороны Рубен Брекельманс сообщил, что недавно нидерландские власти отправили Вооружённым силам Украины в рамках взятых обязательств три пусковые установки Patriot и одну радиолокационную станцию к ним. Однако неназванный союзник не выполнил свои обязательства и не поставил украинской армии обещанные компоненты, чтобы укомплектовать батарею полностью.

По словам нидерландского министра, теперь Амстердам ищет нового союзника, готового поставить Украине недостающие компоненты для укомплектования американской системы. Он подчеркнул, что обсуждения уже идут с несколькими партнёрами.