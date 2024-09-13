Он утверждает, что китайско-бразильский план не согласован с украинскими властями, но в то же время оговаривался с Москвой.

Вчера Владимир Зеленский в достаточно неспокойной манере раскритиковал мирную инициативу Бразилии по урегулированию российско-украинского конфликта, которая была поддержана Китаем. Он сразу подчеркнул, что перед тем, как бразильские власти обнародовали план, он общался с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силве и ему казалось, что взаимопонимание было установлено.

Мирная инициатива Бразилии заключается в том, чтобы провести прямые переговоры между Киевом и Москвой, а также завершить боевые действия на текущих границах.

Однако, как утверждает Зеленский, на самом деле в Бразилии не понимают, что на самом деле происходит на украинских территориях, предлагая лишь «политическое примирение».

В частности Зеленский недоволен призывами бразильского президента обсудить мирное завершение конфликта с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает, что мог говорить за одним столом с Лулой да Сильве, поскольку не воспринимает его как врага, но переговоры с Путиным требуют сильной переговорной позиции со стороны Киева.

Владимир Зеленский акцентирует внимание на том, что мирная инициатива Бразилии была поддержана Россией. Он видит в этом признаки того, что бразильские власти согласовали свой мирный план с Москвой, но в то же время не обсудили его с Киевом. Саму мирную инициативу Зеленский называет «деструктивным», а действия со стороны Рио-де-Жанейро - занятием пророссийской позиции.