Британцы также ускоряют доставку средств ПВО, оборудования для F-16 и артиллерийских систем.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время своего визита в Киев подтвердил намерения Лондона, в частности премьер-министра страны Кира Стармера, ежегодно выделять на оказание военной помощи Украине 3 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти 4 миллиарда долларов.

Помимо этого британский министр объявил о выделении 242 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку гуманитарного и энергетического сектора Украины. Ещё 484 миллиардов долларов украинские власти получат в качестве кредитных гарантий, предоставляемых Всемирным банком для укрепления экономической стабильности страны.

Что касается военной помощи, Лэмми сообщил об ускорении поставок ряда вооружений. Речь идёт о зенитных ракетах для систем противовоздушной обороны, оборудовании для поставляемых Военно-воздушным силам Украины истребителей F-16, а также самоходных артиллерийских установках AS-90, военных катеров, морского вооружения.

Дэвид Лэмми прибыл в Киев вчера с американским коллегой Энтони Блинкеном. Свой визит они объясняли сигналом поддержки Украины на фоне появившейся информации о поставках России иранских баллистических ракет. Уже ближе к ночи западные чиновники покинули страну, после чего в ряде городов, в том числе в столице, была объявлена воздушная тревога.