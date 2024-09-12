Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: На Западе требуют от Киева реалистичный «План Б» по завершению боевых действий
Источники издания отметили, что ряд дипломатов хоть и поддерживают попытки Украины восстановить территориальную целостность, но хотят иметь запасной, более реалистичный план.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза из коалиции по поддержке Украины призывают Киев разработать запасной, более реалистичный, план по урегулированию российско-украинского конфликта с прекращением боевых действий.

Источники издания отмечают, что на Западе по-прежнему разделяют стремления украинских властей выйти на международно признанные территориальные границы (по состоянию на 1991 год), но всё же некоторые европейские дипломаты хотят увидеть от Киева более реалистичный план, чтобы европейские правительства могли объяснить своим избирателям необходимость дальнейших поставок оружия Украине.

Такой план страны Запада хотят воплотить в 2025 году, ведь для продолжения военной и экономической помощи украинского государства понадобятся сотни миллиардов долларов, которых нет ни у Соединённых Штатов Америки, ни у Европы.

За последние дни канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался о необходимости скорейшего мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По данным издания La Repubblica, немецкий канцлер рассматривает в том числе мирный план с территориальными уступками перед Россией.

#россия #украина
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
5
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
10
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
11
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
1
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
1
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
3
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
7
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Стали известны основные технические характеристики смартфона Realme P2 Pro
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
1
Денис Мантуров рассказал о будущем российского авиастроения и импортозамещении
+
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
3
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
19
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
3
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
19
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
35
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
20
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
15
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
10:17
Жду. Но я свой выбор уже сделал, свою логику обосновал. Не призываю делать так же. Обычным людям АМД с 3д кэшем выше крыши. Кстати, заказал себе рабочий ноут с Ряженкой 8645HS. Посмотрим, что там у кр...
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Колючка
10:15
щас ты разнесут по всем пунктам
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Артём Николаев
10:14
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Колючка
10:14
ты не прав
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Артём Николаев
10:13
Ну и 7. Лично мне нужен Интел для Адоб Премьера. На таймлайне он тупит без их встройки. Полно тестов в инете, топовая АМД платформа, которую только можно собрать за деньги, проигрывает середнячку на И...
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Артём Николаев
10:13
Такова стратегия. 1. Сейчас 14900K на Авито новые <50к. У людей паника, продаваны могут даже толкать себе в убыток. Тем более новое поколение на носу. Но из мира финансов я знаю, что нужно покупать на...
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Asker 013
10:08
Мельчит Европа...Вот если бы они отказались от воздуха, в момент когда он дует с Востока...
В Евросоюзе сообщили о готовности полностью отказаться от газа из России
aleximus777
10:04
Так еще хуже) 2К это и 2048х1024. 4К это 4096×2048, а 3840х2160 это 4K UHD 2160p. А 2560×1440 это WQXGA или QHD 1440p. Пока доминировал формат 16х9, довольно удобно было писать вертикаль и все. 720p, ...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Docent
10:04
А можно в "СпортЛото", результат будет тот же. У наглов вокруг их поганого острова полно разных кабелей/трубопроводов. Один перебить и результат будет как от 100500 жалоб в ООН...
The Guardian: Великобритания непублично разрешила Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь России
Евгений Хрипков
09:54
Логвинов ты ли это?
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем