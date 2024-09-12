Источники издания отметили, что ряд дипломатов хоть и поддерживают попытки Украины восстановить территориальную целостность, но хотят иметь запасной, более реалистичный план.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза из коалиции по поддержке Украины призывают Киев разработать запасной, более реалистичный, план по урегулированию российско-украинского конфликта с прекращением боевых действий.

Источники издания отмечают, что на Западе по-прежнему разделяют стремления украинских властей выйти на международно признанные территориальные границы (по состоянию на 1991 год), но всё же некоторые европейские дипломаты хотят увидеть от Киева более реалистичный план, чтобы европейские правительства могли объяснить своим избирателям необходимость дальнейших поставок оружия Украине.

Такой план страны Запада хотят воплотить в 2025 году, ведь для продолжения военной и экономической помощи украинского государства понадобятся сотни миллиардов долларов, которых нет ни у Соединённых Штатов Америки, ни у Европы.

За последние дни канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался о необходимости скорейшего мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По данным издания La Repubblica, немецкий канцлер рассматривает в том числе мирный план с территориальными уступками перед Россией.