Помимо этого он подчеркнул увеличение присутствия иностранных оборонных компаний в стране.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на плановой пресс-конференции отчитался о росте производства военно-промышленным комплексом страны за последние восемь месяцев. Он отметил, что фиксируется двукратный рост производства оружия по сравнению с прошлым годом.

По словам главы украинского правительства, основным достижением Киева является формирование рынка дронов, открывшего для бизнеса новые возможности - поставка беспилотников для Вооружённых сил Украины. Помимо этого удалось создать рынок вооружений для дронов. Только в этом году власти смогли заключить оборонных контрактов на производство более одного миллиона беспилотных летательных аппаратов разного типа.

Денис Шмыгаль указывает и на рост производства боеприпасов, как для дронов (вероятнее всего, речь про ударные беспилотники), так и для артиллерийских систем. Немаловажную роль в этом составляет рост количества иностранных оборонных компаний, работающих на украинский военно-промышленный комплекс. Он утверждает, речь идёт о десятках предприятий, в том числе из Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о нехватке денег для наращивания производства собственных дальнобойных технологий.