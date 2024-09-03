По этой причине Киев запрашивает у Запада разрешение на удары западным оружием вглубь России.

Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, посетившим Запорожье, заявил, что Киев начал изготавливать беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия и работает над собственной ракетной программы, причём результативно.

Однако, по его словам, у государства недостаточно денег, чтобы вложить их в производственные мощности и обеспечить массовое производство дальнобойного оружия. При этом количество производимых беспилотников дальнего радиуса действия все равно большое, но конкретную цифру он не назвал.

Зеленский отметил, что сейчас украинские власти работают над тем, чтобы привлечь больше средств на данные потребности.

На текущий момент же момент Вооружённым силам Украины необходимо разрешение на удары западным оружием вглубь российских территорий. Владимир Зеленский признал, что обычно Запад принимает подобные решения немного позже, чем когда это действительно нужно. Он вновь обратился с соответствующим призывом к Соединённым Штатам Америки, Великобритании, Германия и Франция.

Ранее издание The Economist уже писало, что у Киева есть ещё одна неделя, чтобы убедить Запад в необходимости предоставления разрешения на удары западным оружием вглубь России. В противном случае принять соответствующее решение в ближайшие месяцы, а может и вообще, не выйдет, ведь уже в ноябре состоятся президентские выборы в Соединённых Штатах Америки.