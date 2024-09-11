Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, подчеркнув, что никаких ограничений на дальность не имеется.

На протяжение всего лета украинские власти, в особенности Владимир Зеленский, настаивает на необходимости снятия всех ограничений с поставляемого Вооружённым силам Украины дальнобойного оружия. На текущий момент Вашингтон отказывается разрешать украинским военным наносить удары вглубь российских территорий, но вскоре американский президент Джо Байден обсудит этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На фоне этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Киев имеет полное право наносить удары по военным объектам на территории России при помощи оружия, получаемого от Амстердама, вне зависимости от того, насколько далеко от российской границы они находятся. Единственное условие - с этого объекта должны были ранее наноситься удары по украинским территориям. По его словам, подобные действия предусмотрены международным правом как право на самооборону.

Брекельманс подчеркнул, что снятие ограничений с ударов вглубь России касается и поставляемых страной американских истребителей F-16. Однако тут стоит учесть, что немаловажным является и разрешение Соединённых Штатов Америки, ведь основная часть поставляемых к украинским самолётам боеприпасов принадлежит как раз таки Вашингтону.

Рубен Брекельманс призвал всех союзников по НАТО принять аналогичное решение по снятию ограничений с дальнобойности поставляемого Украине оружия.