Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В этом месяце в Соединённых Штатах Америки дали понять, что не собираются разрешать Вооружённым силам Украины удары вглубь российских территорий американским оружием. Более того, министр обороны страны Ллойд Остин указал на бессмысленность этого решения, утверждая, что украинские разработки имеет большую дальнобойность, чем американские ракеты. Однако после того, как в Вашингтон подтвердил получение Россией иранских баллистических ракет, позиция страны немного изменилась - от постепенного отказа в сторону новых обсуждений.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на совместной конференции с британским коллегой Дэвидом Лэмми заявил, что в пятницу американский президент Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием. Помимо этого Блинкен и Лэмми планируют визит в Киев, в ходе которого, скорее всего, объявят своё окончательное решение по дальнобойности предоставляемого украинской армии оружия.

Американский чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки едины в противостоянии иранскому влиянию на палестино-израильский и российско-украинский конфликт. Глава американского и британского внешнеполитического ведомства сошлись на необходимости борьбы с Ираном в такой критический момент для поддержки Украины.

Официально Иран отвергает поставку своих баллистических ракет России. В то же время иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани не отрицает поставки оружия Тегераном.