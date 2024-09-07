Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

Украинские власти продолжают настаивать на том, что Вооружённым силам Украины необходимо разрешение на удары вглубь российских территорий американским оружием. Однако в Соединённых Штатах Америки пока что не спешат менять свою позицию по дальнобойному оружию, отвергая запросы Киева.

На фоне этого министр обороны страны Ллойд Остин по итогам встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» назвал новый аргумент в пользу того, чтобы не предоставлять Киеву разрешение на удары вглубь России. По его словам, украинская армия имеет своё оружие, более дальнобойное, чем американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow.

В то же время американский министр подчеркнул, что Вашингтон продолжит гарантировать достижение успехов на поле боя украинскими военными, создавая для этого определённые возможности. Он также напомнил, что не существует одного-единственного вооружения, способного переломить ситуацию в зоне боевых действий, поэтому американский подход заключается в интеграции различных средств.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил о том, что Киев не имеет денег, чтобы массово производить собственное дальнобойное оружие, хотя у страны уже появилась собственная ракетная программа и беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия.