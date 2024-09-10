Швейцарский нейтралитет не мешает властям организовывать военные учения с членами НАТО.

Несмотря на то, что официально Швейцария придерживается политике нейтралитета, который предполагает внеблоковый статус, в январе 2024 года швейцарское правительство подтвердило курс на укрепление сотрудничества с НАТО, в том числе для совершенствования оперативной совместимости швейцарской армии с вооружёнными силами стран-участников североатлантического альянса.

Из заявления Федерального совета стало известно, что с 9 по 20 сентября 2024 года Швейцария проведёт совместные с Италией учения Военно-воздушных сил. Они будут направлены на то, чтобы сравнить возможности авиации обеих стран и улучшить их оперативную совместимость. В заявлении отмечается, что такие учения за историю страны являются первыми в своём роде.

В рамках запланированных учения на территорию Италии будут направлены 50 швейцарских военнослужащих. Военно-воздушные силы Швейцарии будут использовать в небе самолёты F/A-18 Hornet, а Италия - истребители Eurofighter и F-35.

Учения организованы с учётом подписанного ещё в 2024 году двустороннего соглашения о совместной деятельности в рамках сотрудничества и военной подготовки.