Сейчас в стране проходят службу 7 - 8 тысяч профессионально обученных военных, но этого числа в будущем может не хватить.

После того, как Финляндия присоединилась к НАТО, в Хельсинки задумались над увеличением своего военного потенциала. Сейчас в стране действует всеобщая воинская повинность, но суммарная численность финских вооружённых сил не превышает 15 тысяч военных.

Однако в министерстве обороны страны не исключают, что в будущем может понадобится расширение набора профессиональных военнослужащих. С таким заявлением выступил Эс Пулккинен, слова которого приводит местное издание Yle.

Финский чиновник отметил, что в стране проходят военную службу всего от 7 до 8 тысяч профессиональных военных. Небольшое расширение набора существенно ситуацию не исправит, поэтому он допускает его расширение, хотя подчёркивает, что окончательное решение по этому поводу не было принято.

В то же время Эс Пулккинен напоминает, что теперь Финляндия является членом НАТО, а это говорит о надвигающихся кардинальных изменениях в финских вооружённых силах. В ведомстве уже говорили об увеличении оборонного бюджета на 2025 года и выделении средств под 140 новых должностей, утверждённых в Силах обороны страны. Помимо этого, от местных изданий в августе поступала информация о планах североатлантического альянса разместить на границе с Россией бронетанковую дивизию численностью 4 - 5 тысяч военнослужащих.