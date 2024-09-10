Около 80% государственных инвестиций поступают Братиславе с европейских фондов.

В марте 2024 года правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо приняло решение упразднить специальную прокуратуру, специализирующуюся на коррупционных преступлениях. Инициативу выдвинул сам Фицо, который, вместе с соратниками, неоднократно попадал под следствие данного правоохранительного органа. Глава словацкого правительства обосновал решение тем, что специальная прокуратура превышала свои полномочия, преследуя определённых лиц, и игнорируя правонарушения со стороны других.

Издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, пишет, что вскоре Европейский союз может осудить Словакию за «эрозию демократических норм» и заморозить европейское финансирование, направляемое стране. Связано это как раз таки с решением словацких властей ликвидировать специальную прокуратуру, расследовавшую ряд преступлений, связанных с поступлением средств из европейских фондов. Отмечается, что пока всё это ещё на начальном этапе и окончательное слово за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По данным издания, наиболее возможным ходом со стороны Брюсселя станет применение «механизма обусловленности», благодаря которому можно заморозить деньги, находящиеся под угрозой. Таким образом может быть удержано 12,8 миллиардов евро, предназначенных для Словакии. Не исключено, что в Европейской комиссии могут изъять средства из грантов на борьбу с COVID, полученные для предотвращения пандемии, ведь специальная прокуратура фигурировала в надзоре за их распределением.

В материале издания подчёркивается, что 80% государственных инвестиций Словакии обеспечивают как раз таки за счёт средств из фондов Европейского союза. Приостановление финансирования станет серьёзным ударом для Братиславы и сделает словацкое государство второй страной-участником Европейского союза (первое - Венгрия), лишившейся европейского финансирования из-за нарушений демократических норм.