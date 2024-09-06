Он утверждает, что без присутствия Москвы достичь мирного решения будет очень сложно.

После первого Глобального саммита мира в Швейцарии, который закончился принятием совместного коммюнике с одобрением «украинской формулы мира», ряд стран Запада заявили о необходимости присутствия представителей от России на следующих мирных конференциях. Владимир Зеленский подтвердил, что на следующие саммиты российские представители будут приглашены, ведь Киев не вправе отказывать, если этого так хотят другие страны.

В этот раз Зеленский подтвердил тезис насчёт того, что достичь мирного урегулирования российско-украинского конфликта без участия России будет очень сложно.

Зеленский утверждает, что Киев совместно с партнёрами уже готовит подробный план окончания боевых действий. Однако пока неизвестно, где и когда мирный саммит состоится, хотя до этого была информация о намерениях его провести уже в октябре - ноябре.

Пока непонятно, согласятся ли в Москве присутствовать на организованном Киевом мирном саммите, ведь там преимущественно будет рассматриваться именно украинский сценарий завершения боевых действий. К этому всему стоит добавить вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область, из-за которого российские власти отказались от переговоров с украинскими властями.