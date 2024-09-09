При этом белорусская группировка войск гораздо меньше украинской - всего 4 тысячи военных.

Ещё в феврале этого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал о сконцентрированных в непосредственном близости к белорусской границе 100 тысячах украинских военных. Отмечалось, речь идёт о личном составе, который не находится на границе, но может туда быть оперативно доставлен при необходимости.

В этот раз государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью местному телеканалу ОНТ сообщил, что на белорусско-украинской границе находится группировка войск Вооружённых сил Украины численностью около 14 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что эти войска находятся на границе в таком составе уже порядка двух лет.

Белорусский чиновник также отметил, что белорусская группировка войск гораздо меньше - 4 тысячи человек личного состава. В то же время он напомнил, что Минск никогда не высказывал претензии Киеву касаемо концентрации превосходящего числа войск на белорусско-украинской границе.

Стоит отметить, что после того, как белорусские власти уведомили о нарушении воздушного пространства Белоруссии украинским беспилотником, президент страны Александр Лукашенко отдал приказ усилить южную группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях.