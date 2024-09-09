Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Госсекретарь Совбеза Белоруссии сообщил о 14 тысячах военных ВСУ на белорусско-украинской границе
При этом белорусская группировка войск гораздо меньше украинской - всего 4 тысячи военных.

Ещё в феврале этого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал о сконцентрированных в непосредственном близости к белорусской границе 100 тысячах украинских военных. Отмечалось, речь идёт о личном составе, который не находится на границе, но может туда быть оперативно доставлен при необходимости.

В этот раз государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью местному телеканалу ОНТ сообщил, что на белорусско-украинской границе находится группировка войск Вооружённых сил Украины численностью около 14 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что эти войска находятся на границе в таком составе уже порядка двух лет.

Белорусский чиновник также отметил, что белорусская группировка войск гораздо меньше - 4 тысячи человек личного состава. В то же время он напомнил, что Минск никогда не высказывал претензии Киеву касаемо концентрации превосходящего числа войск на белорусско-украинской границе.

Стоит отметить, что после того, как белорусские власти уведомили о нарушении воздушного пространства Белоруссии украинским беспилотником, президент страны Александр Лукашенко отдал приказ усилить южную группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

#украина #белоруссия
+
Написать комментарий (0)
Politico: США окончательно отклонили запрос Киева на удары ATACMS вглубь России
Зеленский пообещал предоставить «план победы» Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
5
Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
3
Маск неожиданно высказался о Black Myth: Wukong
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
2
Открылось предварительное бронирование тройного смартфона Huawei Mate XT Extraordinary Master
+
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
+
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
4
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пояивлась новая способность "Fuse"
5
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Разработчик Helldivers 2 сообщает о сентябрьских изменениях в балансе
+
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Bethesda рассказала о том, насколько масштабной будет Starfield: Shattered Space
+
Galaxy S25 Ultra станет самым тонким флагманом от Samsung за последние пять лет
+
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
2
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил необычную атмосферу на экзопланете L98-59 d
+
Почему iPhone 16 станет роскошью в России: причины астрономических цен
3
Первый в мире смартфон с тройным складыванием Huawei Mate XT доступен для предварительного заказа
+
Старые танки Leopard 1A5 могут оснастить более мощным двигателем
+

Популярные статьи

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
15
Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
1
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
13
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
17
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
9
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
12
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
27
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
33
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
24

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
10:38
опущеный
Скончался ведущий КВН Александр Масляков
Дмитрий Зенцов
10:37
Cooler Master V8 уже почти 20 лет охлаждает начиная с core2duo заканчивая 10700
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
Сергей Анатолич
10:32
Ну хоть не бросают игру, уже плюс.
Разработчики Star Wars Outlaws рассказали о планах упростить сложные стелс-миссии
seebox
10:27
Самая вредная и дорогостоящая карта это 4060, естествено лучше переплатить за ти/70/80 или выбрать предыдущее поколение либо красных.
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Сергей Анатолич
10:27
Шольц ты что америке войну объявишь?
Шольц пообещал наказать всех ответственных за подрыв «Северных потоков»
Dimkovski
10:24
Итоги US Open где?
Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
Роман Иванов
10:23
есть 4К на 144. Прекрасно вваливает на 4070. Так что проходите мимо. Мне ваше тоже не очень критично.
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Eppius
10:13
Толи дурак толи мошенник
Илон Маск планирует отправить людей на Марс в 2028 году и создать на планете колонию через 20 лет
Eppius
10:12
Ладно когда на экране одна неровность посредине но когда две это уже перебор. Да и толщина видимо будет больше чем у любого обычного фолда.
Huawei затмевает Samsung: 2,4 миллиона заявок было подано на покупку на Mate XT за сутки
Shinkirou
10:11
эволюционировал, получается (мутировал скорее)
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем