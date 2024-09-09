Его президентской каденции уже 1326 дней, 532 из которых он пробыл в отпуске.

Издание The New York Post пишет, что действующий американский президент Джо Байден за четыре года своего президентства провёл в отпуске 532 дня, а на данной должности он всего 1326 дней. Таким образом лидер американского государства пробыл на отдыхе 40% своей президентской каденции.

Для сравнения: предыдущий американский президент Дональд Трамп брал отпуск реже, но на больший промежуток времени - 10-20 дней. Его предшественник Барак Обама отдыхал всего 11% дней из своих президентских сроков, которые было целых два - достаточно низкий показатель.

Известно, что Байден уделяет большое время своей семье и отдыхает в семейной резиденции на пляже в штате Делавэр. Стоит отметить, что американский президент не только отдыхает в своей резиденции, но и работает, например во время самоизоляции. В 2022 году пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже объясняла, что глава государства может работать откуда угодно - из резиденции, Овального кабинета, из Делавэра.

В Национальном комитете Республиканской партии провели подсчёт, исходя из озвученной информации об отпусках Джо Байдена. В организации отмечают, что в среднем американец отдыхает за год 11 дней, то есть американскому гражданину пришлось бы 48 лет проработать, чтобы обеспечить себе 532-дневный отпуск, как у президента страны.