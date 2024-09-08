Двадцатилетнему американскому присутствию в стране может прийти конец.

В 2003 году Соединённые Штаты Америки впервые совершили военную интервенцию в Ирак в рамках борьбы с терроризмом, чтобы свергнуть Саддама Хусейна. Когда им это удалось сделать, американцы ещё почти десять лет сохраняли своё присутствие для противостояния партизанским движением, после чего вывели войска на три года и вернулись вновь уже в 2014 году в составе международной коалиции, поскольку часть иракского государства было захвачена радикальными исламистскими террористическими организациями, в частности «Исламским государством»

Издание Reuters, ссылаясь на информированные источники, пишет, что вскоре двадцатилетнее американское военное присутствие в Ираке может завершиться. По данным издания, между странами согласован план, в ходе которого американские военные начнут покидать страну в 2025 году, а до конца 2026 года весь контингент войск (2,5 тысячи солдат) окончательно покинут иракское государство.

На протяжение 2026 года американские военные останутся в Эрбиле, чтобы содействовать в операциях по борьбе с террористическими группами. Отмечается, что соглашение по всем этим пунктам достигнуто, но пока непонятно, когда и как о нём будет объявлено.

Советник по иностранным делам премьер-министра Ирака Фархад Алаалдин утверждает, что технические переговоры между Вашингтоном и Багдадом завершились. Страны планируют перейти к двусторонним отношения в оборонной сфере, то есть на новый уровень межгосударственного сотрудничества.

Иракский чиновник признал, что его страна благодарна американским властям за оказанную помощь в борьбе с террористами, но в то же время американский контингент войск стал «магнитом» для новых угроз. Связано это с тем, что зачастую американские военные становятся целями атак, а после их командование организовывает ответные удары - всё это обычно не согласовывается с властями Ирака.

Примечательно, что ранее в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки отвергали какие-либо обсуждения вывода американских войск из иракского государства. Однако информация о переходе стран к новому сотрудничестве на двустороннем уровне была подтверждена, исходя из чего есть вероятность создания совместных военных баз для выполнения тех же самых задач.