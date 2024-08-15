До этого данную информацию распространяли иранские издания.





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Недавно иранские средства массовой информации начали писать о планах Ирака объявить о завершении миссии международной военной коалиции в стране, тем самым запустив процесс вывода иностранных войск, в частности американских военных, уже в 2025 году. По этой причине журналисты обратились за комментарием по ситуации к представителям Государственного департамента Соединённых Штатов Америки.

Заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател заявил, что Вашингтон ни на каком этапе не обсуждает с иракскими властями вывод американских войск из Ирака. В то же время он подтвердил обсуждение перехода к тому, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере безопасности, отмечая взаимную заинтересованность в региональной стабильности.

При этом ещё в начале текущего года министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин сообщал о скорых переговорах, которые ознаменуют переход от коалиционного присутствия иностранного контингента войск к устойчивому двухстороннему сотрудничеству безопасности. Учитывая эту информацию и заявление Веданта Патела, Вашингтон сохранит своё военное присутствие, но уже в другой форме - размещения американских военных баз в качестве двухстороннего партнёрства в сфере безопасности.