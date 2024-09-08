Проход через Тайваньский пролив Пекин требует согласовывать с китайскими властями.

Международное право предусматривает свободный судоходный проход кораблей через Тайваньский пролив, но власти Китая, учитывая спорность данной акватории, требуют согласовывать с китайскими властями подобный транзит корабельной техники. В Соединённых Штатах Америки на протяжение многих лет принципиально игнорирует требование Пекина, объясняя, что американские военные пользуются своим правом действовать везде, где это разрешено международным правом.

Тем не менее, Соединённые Штаты Америки не весь мир и некоторые страны Запада, например Германия, старались избегать конфликтов с Китаем по этому вопросу. В 2021 году немецкий флот прошёл в обход Тайваньского пролива, чтобы избежать лишних споров, но общественность сочла это за уступки Берлина перед Пекином.

Издание Der Spiegel, ссылаясь на источники, сообщает, что в этот раз немецкий военный фрегат «Баден-Вюртемберг» с кораблём сопровождения «Франкфурт-на-Майне» пройдут через Тайваньский пролив согласно международному праву, не уведомляя при этом китайских властей и не согласовывая данный транзит.

Китайские власти уже предостерегли немецкое командование от несогласованных пересечений данной акватории, но сейчас, как отмечает Der Spiegel, в Берлине полны решимости и готовы к дипломатическим спорам с Китаем из-за прохода своих военных кораблей через спорный морской регион.