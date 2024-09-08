Он планирует обрушить цены на энергоносители, чтобы лишить Москву существенной доли доходов.

Несколько дней назад кандидат в американские президенты от Республиканской партии выступал на Экономическом клубе в Нью-Йорке, где им было сделало ряд заявлений, в частности касаемо санкционной политики и российско-украинского конфликта. Помимо всем известных обещаний завершить боевые действия на украинских территориях за 24 часа ещё до входа в Белый дом, сделав два телефонных звонка лидерам Украины и России, был упущен один момент из заявлений американского политика.

Дональд Трамп сообщил о цели снизить цены на энергоносители вдвое в течение 12 месяцев после вступления в должность, начав бурить нефть. Таким образом республиканец планирует обвалить цены на нефть до уровня 40 долларов за баррель. По его мнению, в таком случае Москва не будет иметь возможность сохранять присутствие на украинских территориях. Именно это Трамп хочет использовать в качестве рычага давления на Россию, если та откажется от переговоров с Украиной.