Ирония судьбы в том, что президентство Трампа сопровождалось многочисленными санкциями против России, Ирана и других государств.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке, заявил, что вводимые Соединёнными Штатами Америки санкции приводят к ослаблению позиций американского доллара в мире.

По словам американского политика, он также вводил санкции, но снимал их как можно быстрее, поскольку они негативно влияли на доллар. Трамп добавил, что «мощные» санкции есть смысл вводить только против тех государств, которые этого действительно заслуживают. Однако даже в таком случае, рестрикции в конечном итоге должны быть сняты.

Примечательным является то, что именно во время президентства Дональда Трампа были введены многочисленные санкции против ряда стран. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Трамп за свой президентский срок ввёл много антироссийских санкций, поэтому он считает кандидатуру Камалы Харрис более предпочтительной на посту американского президента. Помимо этого американский политик вводил мощные санкции против Ирана и даже разорвал со страной «ядерную сделку», возобновив ранее отменённые рестрикции.

О своей «нелюбви» к санкциям Трамп говорил ещё в июне, подчёркивая, что такими методами Вашингтон отталкивает всех от себя. Тут можно вспомнить, что политик вводил санкции против строительства «Северных потоков», а после критиковал новоизбранного президента Джо Байдена в том, что он не продолжил эту политику.