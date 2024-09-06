Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп считает, что вводимые США санкции ослабляют американский доллар
Ирония судьбы в том, что президентство Трампа сопровождалось многочисленными санкциями против России, Ирана и других государств.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке, заявил, что вводимые Соединёнными Штатами Америки санкции приводят к ослаблению позиций американского доллара в мире.

По словам американского политика, он также вводил санкции, но снимал их как можно быстрее, поскольку они негативно влияли на доллар. Трамп добавил, что «мощные» санкции есть смысл вводить только против тех государств, которые этого действительно заслуживают. Однако даже в таком случае, рестрикции в конечном итоге должны быть сняты.

Примечательным является то, что именно во время президентства Дональда Трампа были введены многочисленные санкции против ряда стран. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Трамп за свой президентский срок ввёл много антироссийских санкций, поэтому он считает кандидатуру Камалы Харрис более предпочтительной на посту американского президента. Помимо этого американский политик вводил мощные санкции против Ирана и даже разорвал со страной «ядерную сделку», возобновив ранее отменённые рестрикции.

О своей «нелюбви» к санкциям Трамп говорил ещё в июне, подчёркивая, что такими методами Вашингтон отталкивает всех от себя. Тут можно вспомнить, что политик вводил санкции против строительства «Северных потоков», а после критиковал новоизбранного президента Джо Байдена в том, что он не продолжил эту политику.

#сша #трамп
+
Написать комментарий (0)
Путин считает кандидатуру Камалы Харрис на посту президента США, предпочтительнее Дональда Трампа
WSJ: США считают обучение украинских пилотов на F-16 слишком спешным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
2
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
10
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
3
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
8
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
Black Myth: Wukong с первым патчем протестировали на 25 видеокартах
5
В зоне СВО впервые применен гибрид ракеты и управляемой авиабомбы – боеприпас "Гром"
+
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
2
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
В следующем году в iPhone появятся несколько крупных инноваций
+

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
2
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
25
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
27
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
4
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
2

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
12:08
Придумал стоимость герани, написал политический говновысер, и...? Долбо*б.
Великобритания поставит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
DIP48
12:05
Либерализм и свободный рынок - они такие. Кого надо свободы.))) Честная конкурентная борьба.))) Китайцы еще не наладили изготовление копий этих систем ? Ну так наладят))).
Из-за санкций ASML прекратит поставлять в Китай ещё две модели литографических систем
DIP48
11:58
30 тысяч долларов, то есть один выстрел дешевле, чем российский дрон-камикадзе «Герань» ?))) Из какого пальца высосали такую цену для Герани ?))) Одним из основных достоинств "Герани" является её эко...
Великобритания поставит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Макс Лесков
11:53
кто геймпадом не дружит, тому один путь. Управление клавомышью на соньке кривейшее. Плюс на консолях ограничения (например, в бф2042 только небольшие по количеству игроков сервера доступны + отстойней...
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
Дмитрий Зеленский
11:52
Не российским блогерам, а ботам, которые массово переносят контент на рутуб, и зачастую не спрашивая разрешения автора канала
YouTube мешает российским блогерам переносить свои же ролики на платформы Рутуб и VK Видео
Роман Иванов
11:50
Вот это поток сознания....
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Gerr_Lord87
11:49
Так вот именно, как раз, касаемо отсутствия танцев с бубном больше подходит Интел. Не нужно искать определённые частоты памяти, мучаться с температурой, обновами Биоса, плюс отличный разгон. Я постави...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
Роман Иванов
11:46
Ну такое себе сравнение. Если только выгодность, то да, всё логично. Но комп в гостиной не поставишь. А приставка будет смотреться и функционировать выгодно в этой позиции. Но и комп функциональнее по...
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
Alex TOPMAN
11:39
Корень у слова какой? ;)
Оптимизация прогнозирования ветвей для процессоров Ryzen 9000 теперь доступна в Windows 11 23H2
Alex TOPMAN
11:38
Прогнозом ветвлений, насколько я знаю, занимается аппаратный блок в процах, эффективность которого до близкой к 100% доводили десятками лет. А тут про кого речь? Что за "ванга" живёт ещё и в самой вин...
Оптимизация прогнозирования ветвей для процессоров Ryzen 9000 теперь доступна в Windows 11 23H2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем