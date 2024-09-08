Таким образом украинские власти вряд ли смогут получить данное разрешение от Вашингтона, по крайней мере, в этом году.

Недавно издание The Economist писало, что у Киева осталась последняя попытка договориться с руководством Соединённых Штатов Америки о разрешении на удары американским оружием, в частности ракетами ATACMS, вглубь российских территорий. Однако после визита американской делегации никакой информации по этому поводу не поступало, а позже был уволен Дмитрий Кулеба с поста министра иностранных дел Украины, поскольку не смог договориться с Западом о нужных разрешениях и поставках оружия.

Издание Politico, ссылаясь на недавнее заявление министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина, в котором он указал о преимуществе украинского оружия в дальнобойности перед американскими и британскими ракетами, пишет, что его высказывания свидетельствуют о дипломатическом отказе Вашингтона разрешать удары своим оружием вглубь России.

Таким образом американские власти дали понять, что не считают данное разрешение решающим и способным кардинально изменить ситуацию в зоне боевых действий, поэтому воздерживаются от принятия решения. Нюанс в том, что уже в начале ноября Соединённые Штаты Америки погрузятся в избирательный процесс и Белый дом не сможет напоследок выдать такое разрешение. Маловероятно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп или от Демократической партии Камала Харрис согласятся принять иное решение.