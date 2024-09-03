Администрация Байдена не спешит принимать запрашиваемое Киевом решение, а выборы в стране не за горами.

В мае 2024 года Украина получила разрешение от Соединённых Штатов Америки на применение американского оружия по приграничным российским территориям, благодаря чему смогла использовать западное вооружение для отражение атак на Харьковскую область и прорыва российской государственной границы в Курской области. Тем не менее, в Вашингтоне против того, чтобы увеличивать дальнобойность имеющегося у Киева оружия, позволяя наносить удары ракетами ATACMS вглубь России.

Издание The Economist пишет, что у Владимира Зеленского и его окружения остался последний шанс согласовать это решение с Администрацией президента Джо Байдена на протяжение следующей недели. В противном случае украинские военные не смогут применять американское оружие для ударов в глубину российских территорий, ведь вскоре в стране будут президентские выборы и этот вопрос отойдёт на последний план.

Экс-командующий Армией Соединённых Штатов Америки в Европе Бен Ходжес считает, что Байден не принимает данное решение из-за имеющихся у него в кабинете советников времён президента Барака Обамы. Они считают, что такой шаг лишит Вашингтон шансов на перезагрузку отношений с Москвой, тем более, что Россия уже успела передислоцировать важные объекты за пределы радиуса действий ATACMS. Американский генерал отвергает оба утверждения, считая их попытками ввести Джо Байдена в заблуждение.

Ранее украинская делегация в Вашингтоне предоставила Белому дому список целей, которые Киев желает поразить американскими ракетами ATACMS. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что самостоятельно Киев не может нарастить производство дальнобойного оружия из-за нехватки средств.