Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
МИД России подтвердил взятый Арменией курс на отход от сотрудничества с ОДКБ
Представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что Ереван вернётся к сотрудничеству с блоком.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума заявила, что Армения действительно остаётся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лишь де-юре, а фактически Ереваном взят курс на отход от сотрудничества с альянсом

Российский чиновник подчеркнула, что Армения сохраняет за собою все права и обязательства на уровне оборонного блока. Она также выразил надежду, что в конечном итоге армянские власти возобновят партнёрство с ОДКБ.

Мария Захарова обратила внимание и на исходящую из Армении «игру слов», когда местные власти говорят о том, что ОДКБ покинули территорию страны, было заморожено членство Еревана. Она утверждает, что за каждой фразой должен стоять не только смысл, но и ответственность за последствия, ведь подобная риторика может не довести до добра.

О планах по заморозке членства в ОДКБ армянские власти начали говорить в этом году на фоне аннексии Азербайджаном региона Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убеждён, что оборонный блок не исполнил свои обязательства по отношению к его стране, а один из ключевых членов альянса, речь про Белоруссию, и вовсе якобы принимал участие в подготовке азербайджанской армией операции по аннексии спорного региона.

#россия #армения #одкб
+
Написать комментарий (0)
The New York Times: Удар по тренировочному центру в Полтаве стал деморализующим для ВСУ
Украинские эксперты переживают о появлении новых модификаций УМПК у ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
18
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
+
Nvidia обновила свой брендинг для графических карт GeForce RTX
+
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
2
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Технология OLED все еще более популярна чем Micro-LED
+
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Bloomberg: РФ может получить иранские ракеты, способные долететь до Львова
6
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
6
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
36
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
21
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
8
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
13
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
1
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
02:32
Зато неофициальные уже отписались - новый УМПК есть, лётчики довольны.
Украинские эксперты переживают о появлении новых модификаций УМПК у ВС РФ
REY_B_
02:29
А если рассуждать по порядку? 1 Двигатель... В Европе реактивные двигатели малой массы производятся гораздо лучше, чем в России 2.... 3.... 4... 5... А всё остальное уже есть, и уже по российским НПЗ...
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Тимур Реутский
02:27
Мне кажется очередная падлёнка, также и говорили что они якобы "закроют арты по их персам на р34" Или тот самый срач по гарис мод, а в итоге оказалось люди распространяли такое чтобы сбить у них попул...
Раскрыты характеристики и дизайн Vivo X200 Pro
Тимур Реутский
02:25
Согласен, говорят же "правила создают чтоб их нарушать", так и в реале, пока Нинтендо будет доказывать свою правоту люди продолжают творить фигню назло и потом сами жаловаться на них хотя сами знали н...
Раскрыты характеристики и дизайн Vivo X200 Pro
REY_B_
02:24
А тебе будет разница, если она тебя переедет?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
REY_B_
02:10
Ну и нахрен он нужен, если в большинстве случаев люди используют блютуз как аудиоинтерфейс к наушникам? В том смысле, что совершенно не обеспечивает качество звука? Например кодек Opus звучит много лу...
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Gerr_Lord87
02:05
Походу у вас железо не позволяет играть с топчиковой генерацией)
GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
Gerr_Lord87
02:02
Балабол, это ты. Вот мой пруф: https://youtu.be/KI-GS1hB1wE?feature=shared
GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
N1ghtwish
01:49
885 в синглкоре как-то маловато, на многопоток насрать.
Опубликованы «живое» фото и результаты тестов процессора Core Ultra 7 265K в бенчмарке CPU-Z
Re Re
01:47
Доделайте карты, open street maps, контурные - ок, но пусть будет больше информации. Я походник, грибник, ягодник, рыбалка, байдарка. 100500 режимов тренировок мне нафиг не нужны. Я вообще а спортзал ...
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем