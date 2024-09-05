Представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что Ереван вернётся к сотрудничеству с блоком.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума заявила, что Армения действительно остаётся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лишь де-юре, а фактически Ереваном взят курс на отход от сотрудничества с альянсом

Российский чиновник подчеркнула, что Армения сохраняет за собою все права и обязательства на уровне оборонного блока. Она также выразил надежду, что в конечном итоге армянские власти возобновят партнёрство с ОДКБ.

Мария Захарова обратила внимание и на исходящую из Армении «игру слов», когда местные власти говорят о том, что ОДКБ покинули территорию страны, было заморожено членство Еревана. Она утверждает, что за каждой фразой должен стоять не только смысл, но и ответственность за последствия, ведь подобная риторика может не довести до добра.

О планах по заморозке членства в ОДКБ армянские власти начали говорить в этом году на фоне аннексии Азербайджаном региона Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убеждён, что оборонный блок не исполнил свои обязательства по отношению к его стране, а один из ключевых членов альянса, речь про Белоруссию, и вовсе якобы принимал участие в подготовке азербайджанской армией операции по аннексии спорного региона.