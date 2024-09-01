Запрос в процесс рассмотрения, но Вашингтон уже обозначил, что не планирует пока что менять позицию по ударам вглубь России.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, пребывающий в Вашингтоне в составе украинской делегации, сообщил, что украинское правительство предоставило Администрации президента Джо Байдена список военных целей на территории России, которые Вооружённые силы Украины планируют поразить американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Украинский министр отметил, что украинская делегация объяснила, какой потенциал необходим украинским военным для сдерживания российской армии. Он выразил надежду, что в Вашингтоне услышат призывы Киева. Сейчас список находится на рассмотрении американскими властями.

Примечательно, что впервые информация о подготовке украинскими властями списка конкретных целей, которые они хотят поразить американские дальнобойными ракетами ATACMS, была озвучена изданием Politico со ссылкой на анонимных источников ещё неделю назад.

Пока окончательное решение не было принято, но за последние дни в Соединённых Штатах Америки только и говорили о неизменности политики Вашингтона в отношении дальнобойности американского оружия, имеющегося на вооружении украинской армии. Тем не менее, Вашингтон не исключает, что в будущем может ослабить ограничения. Не исключено, что в Белом доме могут разрешить удары вглубь российских территорий в качестве «единоразовой акции», однако такой прецедент позволит Киеву и впредь наносить удары американским оружием, не обращая внимание на ограничения по дальнобойности.