Новым исполняющим обязанности командующего ВВС Украины стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Недавно появилась новость от The Wall Steet Journal о первом крушении американского истребителя F-16 Военно-воздушных сил Украины во время отражения российского массированного обстрела 26 августа. Позже информация была подтверждена украинскими властями. Окончательно непонятно, что стало причиной крушения самолёта, но одна из версий - дружественный огонь зенитно-ракетным комплексом Patriot в результате дискоординации войск.

На фоне новости о потере первого истребителя американского производства, Владимир Зеленский принял решение об отстранении Командующего Военно-воздушными силами Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука. После публикации соответствующего указа на официальном сайте президента, он подтвердил информацию уже в своём видеообращении.

Во время комментирования новости об отстранении украинского генерала, Владимир Зеленский добавил, что украинская армия должна усиливаться и беречь людей, личный состав и всех воинов. Вполне вероятно, что это была отсылка к недавнему крушению F-16, в ходе чего был потерян не только истребитель, но и пилот - подполковник Алексей Месь.

Новым исполняющим обязанности Командующего Военно-воздушными силами Украины стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командовавший Воздушным командованием «Центр» Вооружённых сил Украины.