Французский президент утверждает, что он не знал.

На прошлой неделе был задержан основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, которого уже отпустили под залог в пять миллионов евро, обязав являться в полицию два раза на неделю. До сих пор непонятно, почему в обстоятельствах полёта Дурова не был учтён момент, что придётся совершать посадку на дозаправку во Франции, где в отношении бизнесмена уже несколько месяцев проводили тайное расследование. Местная сатирическая газета «Прикованная утка» с иронией писала, что Дуров планировал отужинать с президентом страны Эмманюэлем Макроном, но в Элиссейском дворе сразу опровергли информацию, чтобы избежать дезинформации общественности.

На фоне этого французский президент не мог оставаться в стороне и всё же спустя время дал комментарий по задержанию владельца Telegram. Макрон утверждает, что даже после задержания Дурова не был в курсе о приезде бизнесмена во Францию, а тем более не отправлял ему приглашение в страну.

«Это нормально», - объясняет политик, что в их государстве с разделением ветвей власти президент не всегда в курсе происходящих дел за пределами его компетенции.

Эмманюэль Макрон также заявил о готовности взять на себя ответственность из-за выдачи гражданства Павлу Дурову. Он подчеркнул, что считает правильным выдавать гражданство бизнесменам, спортсменам и артистам, которые способствуют влиянию Франции своим подданством. Стоит напомнить, что недавно издание Le Monde писала о возможных нарушениях в процедуре выдачи гражданства Дурову, на которые обратило внимание министерство иностранных дел Франции.