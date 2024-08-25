Ему предъявят обвинение по ряду статей в контексте соучастия.

Вечером появилась информация о том, что создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram был арестован по прибытию во Францию из Азербайджана. Он прибыл в аэропорт Ле Бурже на своём частной самолёте, после чего недалеко от взлётной полосы его задержали сотрудники Воздушно-транспортной жандармерии страны.

Как сообщает французский телеканал TF-1, на российского бизнесмена, который имеет четыре гражданства - Россия, Франция, Сент-Китс и Невис (получено за инвестиции на 250 тысяч долларов) и Объединённых Арабских Эмиратов, был выписан ордер Национальным управлением судебной полиции по итогам предварительного расследование.

Предполагается, что предстать перед судом Павел Дуров может уже совсем скоро, причём как гражданин Франции. Французские телеканалы сообщают, что ему могут инкриминировать обвинение по статьям за отмывание денег, организацию наркотрафика, запрещённый контент и терроризм - всё это в контексте соучастия. Таким образом владельцу Telegram может грозить лишение свободы до 20 лет в французской тюрьме.

Можно предположить, что основной причиной выдвижения данных обвинений является не сама причастность Дурова к совершению преступлений, а отсутствие действий, направленных на модерирование контента Telegram-каналов для воспрепятствования правонарушениям в мессенджере, из-за чего преступники используют данную защищённую платформу в своей деятельности.