Он также должен приходить в полицию два раза в неделю.

Предполагалось, что в среду основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров может быть освобождён из-под ареста в связи с истечением времени, в течение которого можно удерживать лицо без выдвижения обвинений.

Однако вчера ночью по московскому времени прокуратура Парижа официально выдвинула обвинение Дурову сразу по шести статьям:

соучастие в осуществлении незаконных транзакций; соучастие в хранении и распространении запрещённых материалов; соучастие в обеспечение оборота запрещённых веществ; соучастие в мошенничестве; предоставление криптографических услуг, не обеспечивающих их аутентификацию; отказ предоставлять уполномоченным органам по их запросу необходимую информацию;

По всем этим обвинениям владелец Telegram может быть лишён свободы на следующие десять лет.

Тем не менее его всё-таки освободили в зале суда, взяв под судебный надзор. Таким образом Павел Дуров был освобождён из-под стражи без помещения в следственный изолятор, но с новыми обязательствами перед органами правосудия. Теперь бизнесмен должен внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю. Ему также запрещено покидать Францию.

Учитывая все вышеперечисленное, очевидно, что дело Павла Дурова является непростым и нет достаточных доказательств, чтобы вынести ему судебное решение в ближайшее время. Вполне вероятно, что судебные разбирательства по данному делу затянуться на месяцы, если не годы, поэтому всё это время Дуров будет находиться во Франции.