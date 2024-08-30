Издание отмечает, что Киев не смог вынудить Россию перекинуть резервы с Донецкого на Курское направление, поэтому все цели по сути были выполнены.

С момента прорыва российской государственной границы в Курской области почти пришёл месяц. За это время в Соединённых Штатах Америки до сих пор окончательно не поняли, какие долгосрочные цели ставит перед собою Киев своими действиями на российских территориях. Главнокомандующий Вооружённым силами Украины Александр Сырский уже объяснял, что одной из целью прорыва границы было отвлечение внимания российских военных от зоны боевых действий, но нельзя резюмировать об успешном выполнении этой задачи.

Издание The Economist, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на этом операция украинских сил на российских территориях была завершена, поскольку все задачи были выполнены или, по крайней мере, попытка выполнить их исчерпана. Украинские военные смогли добиться определённой «победы» в медиа-пространстве, но главная задача, вынудить Россию перекинуть резервы с Донецкого на Курское направление, не была выполнена.

По этой причине дальнейшие действия украинских сил на российских территориях не имеют смысла, хотя командование ещё может попытаться организовать несколько неожиданных операций.

Ранее в Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов Америки сообщили о подготовке Вооружёнными силами Украины в Курской области оборонительных сооружений, чтобы закрепиться на занятых территориях и усложнить их возвращение российской армией.