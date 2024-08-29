Представитель американской разведки подчеркнул, что украинцы пытаются закрепиться на своих позициях на российских территориях и впереди может быть тяжёлый бой.

Ещё недавно в Соединённых Штатах Америки не знали о намерениях Украины на Курскую область, в частности о долгосрочных планах по удержанию захваченных российских территорий. Отмечалось, что украинские военные не спешат строить фортификационные сооружения, исходя из чего есть два варианта: либо Киев не планирует задерживаться в России надолго, либо надеется занять новые позиции.

В этот раз заместитель директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Дэвид Коэн заявил, что Вооружённые силы Украины остаются в Курской области, начинают строить оборонительные сооружения и, по всей видимости, планируют сохранить за собой часть территорий на некоторое время. Он признал, что окончательное значение вторжения украинских войск на российские территории ещё предстоит выяснить.

Американский разведчик утверждает, что Россия имеет планы перейти в контрнаступление, чтобы вернуть свои территории, захваченные Украиной Однако, по его словам, в американской внешней разведке считают, что российские военные столкнутся с сопротивлением и всё это перерастёт в трудную битву.

Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщал о переброске в Курскую область 30 тысяч российских военных. Официально информация не подтверждена российским оборонным ведомством или другими представителями правительства.