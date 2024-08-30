Он также обеспокоен снижением Германией военной помощи Киеву в следующем году.

Пока Соединённые Штаты Америки отказываются предоставлять Вооружённым силам Украины разрешение на удары американским оружием вглубь России, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече глав министерств иностранных дел стран сообщества выступил с призывом разрешить Киеву наносить удары в глубину российских территорий.

По словам главы европейской дипломатии, поставляемое Украине оружие должно применяться в полной мере без установленных ограничений, в соответствии с международными правилами, в противном случае эффективность ставится под сомнением. Присутствовавший на заседании министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал призывы европейского коллеги.

Помимо этого Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза нарастить военную помощь Украине. Он выразил обеспокоенность, что в Германии планируют в следующем году сократить поддержку Киева вдвое.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложение Борреля снять все ограничения на поставляемое оружие не оценил, назвав его безрассудством . В своих социальных сетях он призвал остановить «ярость Верховного представителя».