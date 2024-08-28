Таким образом украинские власти пытаются убедить Вашингтон разрешить им применять американское оружие по российским территориям.

Несмотря на усилия украинских властей добиться разрешения от Соединённых Штатов Америки на удары американским оружием вглубь российских территорий, в Белом доме и Пентагоне отвечают отказом. Пока что Вашингтон не собирается пересматривать свою политику по этому вопросу, но не исключает изменение своей позиции в будущем.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что вскоре украинские власти составят список целей на территории России, которые можно поразить дальнобойными ракетами ATACMS. Таким образом Киев хочет переубедить Вашингтон, опровергнув их данные о том, что российское командование отвело далеко не все важные стратегические объекты за пределы радиуса действия американских ракет.

Отмечается, что список будет сформирован и представлен министром обороны Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком во время их очередного визита в Вашингтон, который может состоятся уже на этой неделе.

Politico подчеркнули, что предоставление данного списка станет последней попыткой Киев добиться от американских властей разрешения на применение американского оружия для ударов по российским территориям. Примечательно, что вчера в Пентагоне в очередной раз повторили позицию Вашингтона в этом вопросе: американские власти не против превентивных ударов по российским территориям для защиты Украины от атак, но против ударов вглубь России.